Putin a ajuns în China pentru un summit regional

Preşedintele rus Vladimir Putin a ajuns, duminică dimineaţă, în China, pentru a participa la un summit regional care are ca scop să prezinte Occidentului un alt model de guvernare, care ar uni o mare parte din planetă, scrie AFP.

Presa de stat din China şi Rusia au relatat despre sosirea lui Putin la Tianjin, în nordul ţării, în fruntea unei delegaţii importante.

Putin, omologii săi iranian şi turc Massoud Pezeshkian şi Recep Tayyip Erdoğan, precum şi premierul indian Narendra Modi, fac parte dintre şefii de stat şi de guvern din Europa şi Asia care sunt aşteptaţi, alături de responsabili din mai multe organizaţii internaţionale şi regionale, la Summitul Organizaţiei de cooperare de la Shanghai (OCS), programat duminică şi luni, în jurul preşedintelui chinez Xi Jinping, în marele oraş portuar Tianjin.

Putin şi Pezeshkian sunt invitaţi să îşi prelungească şederea până miercuri

Unii dintre participaţi, între care Putin şi Pezeshkian, sunt invitaţi să îşi prelungească şederea până miercuri. Ei vor asista la demonstraţii ale capabilităţilor militare ale gazdei, într-o defilare grandioasă la Beijing, marcând 80 de ani de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial şi de la victoria împotriva Japoniei.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un va face, cu această ocazie, o rară ieşire din ţara sa izolată, pentru a se întâlni cu Xi Jinping, în China vecină şi aliată. Coreea de Nord a devenit unul dintre principalii aliaţi ai Rusiei în războiul său împotriva Ucrainei. Serviciile secrete din Coreea de Sud şi din ţările occidentale au afirmat că Coreea de Nord a trimis mii de soldaţi să lupte alături de ruşi.

Posibilitatea unor întrevederi între liderii rus şi nord-coreean, dincolo de prezenţa simultană la paradă, nu a fost deocamdată confirmată.

Summitul va ”consolida solidaritatea în spaţiul comun eurasiatic”

Preşedintele chinez a descris, marţi, relaţiile cu Rusia drept ”cele mai importante strategic care există între marile ţări”, într-o lume ”zbuciumată şi în schimbare”.

Summitul va ”consolida solidaritatea în spaţiul comun eurasiatic” în faţa ameninţărilor, a declarat Putin pentru agenţia oficială China nouă. El a evocat mesajul chinez, cerând ”o ordine mondială multipolară mai justă”.

