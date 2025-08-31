Atac rusesc cu drone, noaptea trecută, în Odesa

O centrală electrică din apropierea orașului Odesa, din sudul Ucrainei, a fost avariată din cauza unui atac rusesc cu drone. Peste 29.000 de clienți au rămas fără electricitate duminică dimineață, a anunțat guvernatorul regiunii, potrivit Reuters.

Cel mai grav afectat a fost orașul Cernomorsk, chiar lângă Odesa, unde atacul a avariat și case rezidențiale și clădiri administrative, a declarat Oleh Kiper, guvernatorul regiunii Odesa, de lângă granița cu România.

„Infrastructura esențială funcționează pe generatoare”, a spus Kiper. O persoană a fost rănită în urma atacului, a adăugat el.

Rusia a lansat peste noapte 142 de drone de timp Shahed

Explosions in Chornomorsk

The city is without water and power pic.twitter.com/wCFdVGwah6 — VolgaLad (@cym27s) August 30, 2025

Rusia a lansat peste noapte 142 de drone de timp Shahed și simulatoare din mai multe direcții, inclusiv din Peninsula Crimeea, au spus duminică dimineață forțele aeriene ucrainene.

Potrivit acestora, au fost anihilate 126 dintre ele, iar 16 drone au lovit în 10 locuri. În mesajul de pe Telegram al forțelor aeriene ucrainene nu su fost date mai multe detalii.

Până la ora redactării acestei știri nu a existat nicio reacție din partea Rusiei, care a atacat continuu infrastructura critică a Ucrainei pe parcursul celor 42 de luni ale războiului pe care Moscova l-a lansat cu o invazie la scară largă a Ucrainei, conform hotnews.ro.

