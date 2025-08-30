Un bărbat şi-a ucis soţia, apoi a fost găsit mort lângă un lac

Se aflau în proces de divorţ şi se pare că nu s-a împăcat deloc cu gândul că o va pierde. Aşa că a decis să îi curme viaţa. Marius şi-a ucis soţia, a abandonat-o într-o baltă de sânge şi s-a făcut nevăzut. Maşina lui a fost găsită abandonată în apropiere de Lacul Tarniţa din Cluj. El este în continuare de negăsit.

Marius a înjunghiat-o de mai multe ori în zona gâtului pe soţia lui. A lăsat-o într-o baltă de sânge, după care s-a făcut nevăzut. Maşina lui a fost găsită abandonată în Zona Muntele Rece, în apropiere de Lacul Tarniţa. Bărbatul a fost căutat în întreaga zonă de mai multe echipaje. După ore de căutări, bărbatul a fost găsit jos de salvamontişti. Se aruncase de pe baraj.

Cei doi aveau împreună o fetiţă de patru ani, care acum a rămas fără ambii părinţi.

Trupul neînsuflețit al femeii a fost transportat la Institutul de Medicină Legală, în vederea efectuării expertizei medico-legale. În prezent, sunt desfășurate activități de căutare a bărbatului bănuit de comiterea faptei de omor.

