O ambulanță a lovit în plin un scuter! Conducătorul mopedului a ajuns la spital

Un bărbat care conducea un scuter a fost grav rănit după ce a fost lovit de o ambulanță, în localitatea Santa din Iași.

Potrivit unei informări transmisă de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Iaşi, accidentul s-a produs în timpul efectuării manevrei de depăşire a unui moped. Conducătorul acestuia a virat brusc la stânga, fără să se asigure, fiind acroşat de autospeciala care se întorcea fără pacient, deoarece acesta refuzase transportul la spital.

„În urma impactului a rezultat rănirea conducătorului mopedului, un bărbat de aproximativ 50 de ani. La prima evaluare medicală, paramedicii au constatat că acesta prezenta un traumatism cranio-cerebral cu sângerare. La faţa locului a oprit şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi, care a preluat victima”, menţionează sursa citată.

Cazul este cercetat de echipajele poliţiei rutiere.

Citește și: Bărbat reținut după ce a încercat să violeze o femeie de 65 de ani pe o stradă din Craiova