33.4 C
Craiova
sâmbătă, 30 august, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentO ambulanță a lovit în plin un scuter! Conducătorul mopedului a ajuns la spital

O ambulanță a lovit în plin un scuter! Conducătorul mopedului a ajuns la spital

De Tiberiu Cocora

Un bărbat care conducea un scuter a fost grav rănit după ce a fost lovit de o ambulanță, în localitatea Santa din Iași.

Potrivit unei informări transmisă de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Iaşi, accidentul s-a produs în timpul efectuării manevrei de depăşire a unui moped. Conducătorul acestuia a virat brusc la stânga, fără să se asigure, fiind acroşat de autospeciala care se întorcea fără pacient, deoarece acesta refuzase transportul la spital.

„În urma impactului a rezultat rănirea conducătorului mopedului, un bărbat de aproximativ 50 de ani. La prima evaluare medicală, paramedicii au constatat că acesta prezenta un traumatism cranio-cerebral cu sângerare. La faţa locului a oprit şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi, care a preluat victima”, menţionează sursa citată.

Cazul este cercetat de echipajele poliţiei rutiere. 

Citește și: Bărbat reținut după ce a încercat să violeze o femeie de 65 de ani pe o stradă din Craiova

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA