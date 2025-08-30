Bărbat reținut după ce a încercat să violeze o femeie de 65 de ani pe o stradă din Craiova

În noaptea de 29 spre 30 august a.c., poliţişti din cadrul Secției 5 Poliție Craiova au reţinut, pentru 24 de ore, un bărbat vârstă de 40 de ani, din comuna Trivalea-Moșteni, județul Teleorman, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la viol.

În seara zilei ieri, în jurul orelor 20.40, polițiștii au fost sesizați de către un bărbat de 46 de ani, municipiul Craiova, cu privire la faptul că o femeie este agresată fizic, pe un teren viran, de pe strada George Enescu, din Craiova.

La fața locului s-au deplasat imediat poliţiştii, fiind identificată o femeie de 65 de ani, persoană fără adăpost, care a declarat faptul că un bărbat ar fi încercat să întrețină raporturi sexuale cu aceasta împotriva voinței sale.

În proximitatea locului faptei, ascuns sub un autoturism, polițiștii au depistat un bărbat de 40 de ani, persoană fără adăpost, care era dezbrăcat în partea inferioară a corpului.

Bărbatul a fost condus la sediul poliţiei pentru cercetări.

În urma probatoriului administrat, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, bărbatul a fost reţinut de către polițiști, pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la viol și introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj.

În cursul acestei zile, cel în cauză va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

