Un mort și trei răniți după ce o dubă a lovit, noaptea, o căruță

Un bărbat a murit și alți trei au fost răniți, joi seară, pe DN 15 E60, în afara localităţii mureșene Cheţani. În coliziune au fost implicate o autoutilitară şi două căruțe.

„Din primele cercetări efectuate la faţa locului de poliţişti a reieşit faptul că evenimentul s-a produs pe sensul de mers Luduş-Cheţani, la km 26+820 m, iniţial fiind produsă o coliziune faţă-spate între o autoutilitară cu remorcă, condusă de un bărbat de 57 de ani, din comuna Luna, judeţul Cluj, şi un vehicul cu tracţiune animală, condus de un bărbat de 43 de ani, din comuna Cheţani, judeţul Mureş.

În urma impactului iniţial, în eveniment a fost implicat un alt vehicul cu tracţiune animală, condus de un bărbat de 25 de ani, din comuna Cheţani”, a transmis, vineri, ISU Mureş.

Accidentul s-a produs în jurul orei 21.20.

Bărbatul de 43 de ani, care conducea căruţa lovită de dună a murit pe loc, la fel și unul dintre caii de la căruță. Tânărul de 25 de ani şi alte două persoane aflate în atelaje – doi bărbaţi de 66 şi 37 de ani – au fost transportaţi la spital cu răni.

Şoferul autoutilitarei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. El a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

„În cauză a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, cercetările continuând pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs accidentul”, a precizat IPJ Mureş.

