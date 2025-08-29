Un adolescent a murit și alți trei au fost răniți după ce maşina în care se aflau a lovit un cap de pod. Accidentul a avut loc în noaptea de joi spre vineri, pe DJ 102B, în comuna buzoiană Calvini.

Potrivit IPJ Buzău, autoturismul condus dinspre Cislău către Cătina, de către un şofer de 21 de ani, din Calvini, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei, ieşind în afara părţii carosabile și lovind şi un cap de pod.

Accidentul s-a soldat cu rănirea şoferului şi a patru pasageri din maşină, cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani, toţi din Calvini, aceştia fiind transportaţi la spital pentru evaluare medicală şi îngrijiri de specialitate.

Un adolescentde 14 ani, pasager pe bancheta din spate, care a suferit răni grave, a murit ulterior, la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Buzău.

Poliţiştii au deschis dosar penal şi efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările exacte ale producerii accidentului.

