Un bărbat care traversa neregulamentar a fost spulberat de un șofer! Era întrecere pe șosea

Un bărbat încă neidentificat și-a pierdut viața în timp ce traversa neregulamentar, în Buzău. Martorii spun că șoferul mașinii care l-a lovit, un tânăr de 26 de ani, se întrecea cu un alt autoturism pe cel mai mare bulevard din oraș. Accidentul a avut loc joi noapte, pe bulevardul Unirii din Buzău.

„Am auzit că erau două mașini, s-ar fi luat la întrecere și după aia l-a luat pe capotă, i-a spart parbrizul, trapa, cică ar fi avut peste 120 de km pe oră”, a spus un martor, citat de Stirileprotv.

Bărbatul lovit nu avea acte la el, iar telefonul a fost distrus în impact. Deși medicii s-au chinuit să-l salveze, omul nu a mai avut nicio șansă.

Șoferul, în vârstă de 26 de ani, a fost testat pentru alcool și droguri, iar aparatele nu au indicat prezența niciunei substanțe. Dar după ce a vorbit cu anchetatorii, tânărul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice.

