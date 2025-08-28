Un român și-a trezit soția din somn și a rupt-o cu bătaia pentru că sforăia

O femeie din Iași a fost trezită din somn și agresată violent de soțul său, deranjat că nu putea dormi din cauza sforăitului acesteia. În urma bătăii, victima a suferit leziuni grave, fiind transportată la spital cu ruptură de splină și hemoragie internă. A fost operată de urgență și a necesitat internare timp de peste o lună și jumătate.

Bărbatul a fost condamnat la 2 ani și 5 luni de închisoare cu suspendare, fiind obligat să plătească daune către soție. Decizia instanței nu este însă definitivă, conform Digi24.

Incidentul s-a produs în toiul nopții, când bărbatul, deranjat că soția sa sforăie și nu îl lasă să se odihnească, a început să o lovească fără milă. Femeia a reușit să se refugieze într-o altă cameră și să apeleze numărul de urgență 112. Însă, până la sosirea polițiștilor, agresorul părăsise locuința.

Potrivit informațiilor din rechizitoriul consultat de Ziarul de Iași, femeia nu a cerut imediat ajutor medical, ci abia după aproximativ o săptămână, din cauza agravării simptomelor.

În lipsa unui cazier judiciar anterior, instanța a decis condamnarea bărbatului la 2 ani și 5 luni de închisoare cu suspendare. De asemenea, acesta este obligat să îi plătească victimei 28.000 de lei pentru cheltuielile de spitalizare și alți 32.000 de lei cu titlu de daune morale și materiale. Decizia instanței nu este definitivă, următorul termen în proces fiind programat pentru luna noiembrie, la Curtea de Apel.

