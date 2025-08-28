Bărbat înjunghiat în Mall Băneasa de către concubină

Un bărbat a fost grav rănit, joi, în urma unui atac cu cuțitul petrecut în apropierea centrului comercial Mall Băneasa, din nordul Capitalei. Potrivit Antena3 CNN, victima ar fi fost atacată de o femeie, care a fugit imediat după incident și este, în prezent, căutată de autorități.

Bărbatul a fost înjunghiat în zona gâtului de concubina lui. Ce doi locuiau pe stradă, iar victima nu avea acte de identitate asupra ei.

Bărbatul a fost găsit inconștient, iar echipajele de salvare ajunse la fața locului au început manevrele de resuscitare, care au durat zeci de minute. Acesta a fost transportat de urgență la spital. Surse din cadrul anchetei spun că, înainte să își piardă cunoștința, victima a reușit, cu ultimele puteri, să ceară ajutor trecătorilor.

Polițiștii au deschis un dosar penal și desfășoară cercetări pentru a stabili circumstanțele exacte ale atacului și pentru identificarea agresorei.

