32.9 C
Craiova
joi, 28 august, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentBărbat înjunghiat în Mall Băneasa de către concubină

Bărbat înjunghiat în Mall Băneasa de către concubină

De Tiberiu Cocora

Un bărbat a fost grav rănit, joi, în urma unui atac cu cuțitul petrecut în apropierea centrului comercial Mall Băneasa, din nordul Capitalei. Potrivit Antena3 CNN, victima ar fi fost atacată de o femeie, care a fugit imediat după incident și este, în prezent, căutată de autorități.

Bărbatul a fost înjunghiat în zona gâtului de concubina lui. Ce doi locuiau pe stradă, iar victima nu avea acte de identitate asupra ei.

Bărbatul a fost găsit inconștient, iar echipajele de salvare ajunse la fața locului au început manevrele de resuscitare, care au durat zeci de minute. Acesta a fost transportat de urgență la spital. Surse din cadrul anchetei spun că, înainte să își piardă cunoștința, victima a reușit, cu ultimele puteri, să ceară ajutor trecătorilor.

Polițiștii au deschis un dosar penal și desfășoară cercetări pentru a stabili circumstanțele exacte ale atacului și pentru identificarea agresorei.

Citeşte şi: Rușii au lovit şi clădirea misiunii UE din Kiev! Primele imagini cu sediul distrus


ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA