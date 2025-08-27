Un mire a fost ucis în timpul nunții! O invitată a tras, de bucurie, cu o armă de foc și l-a nimerit

Un tânăr turc a fost ucis în timpul nunții sale, după ce o femeie, invitată la petrecere, a tras cu arma de foc în semn de bucurie, informează agenția oficială turcă Anadolu, citată de AFP.

Potrivit Anadolu, ginerele în vârstă de 23 de ani a decedat miercuri dimineață, la o zi după ceremonie, într-un sat din provincia Giresun, situată la malul Mării Negre.

O mătușă prin alianță a victimei, suspectată că a tras focurile de armă, a fost arestată, potrivit aceleiași surse.

Accidentele cauzate de aceste tiruri tradiționale de sărbătoare sunt frecvente în Turcia, unde, potrivit unei fundații locale, circulă aproximativ 40 de milioane de arme de foc, majoritatea ilegal.

