Trafic blocat pe DEx 12, după un accident între două autocamioane

De Mariana BUTNARIU
Accident între două autocamioane
Accident între două autocamioane

Circulația rutieră este complet blocată pe Drumul Expres 12 (DEx12), la kilometrul 78, în zona localității Negreni, în urma unui accident rutier în care au fost implicate două autocamioane.

Evenimentul s-a produs în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 01:25. Potrivit IPJ Olt, ambele benzi ale sensului de mers către Pitești sunt în prezent închise circulației.

La fața locului intervin polițiștii rutieri pentru a stabili împrejurările producerii accidentului și pentru a dirija traficul.

Până la finalizarea cercetărilor, traficul a fost deviat pe Drumul Național 65. Este recomandată prudență la volan și respectarea indicațiilor echipajelor aflate în teren.

