Un bărbat a murit după ce a căzut de la etajul doi

Poliţiştii din Alba au deschis o anchetă după ce un bărbat de 65 de ani a fost găsit mort pe o stradă, stabilindu-se că el a căzut de la etajul doi al blocului în care locuia.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Alba au anunţat că poliţiştii din Aiud au fost sesizaţi, duminică dimineaţă, cu privire la faptul că pe strada Gheorghe Doja din localitate, se află un bărbat decedat.

„Din primele cercetări efectuate de poliţiştii a reieşit că, în cursul nopţii, bărbatul de 65 de ani ar fi căzut de la etajul 2 al blocului în care locuia. În cauză, nu sunt suspiciuni cu privire la decesul bărbatului”, au afirmat poliţiştii.

Trupul neînsufleţit al bărbatului a fost dus la Serviciul de Medicină Legală pentru realizarea necropsiei şi stabilirea cauzei decesului.

Poliţiştii continuă cercetările în acest caz.

