Bărbat care suferise un infarct, resuscitat de jandarmi

Un bărbat din județul Argeș, care suferise un infarct în mașina condusă de soția sa, a fost resuscitat de jandarmi și transportat la spital.

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș au intervenit luni dimineață contracronometru după ce o femeie a cerut ajutor pentru soțul ei, care suferise un infarct în timp ce se afla pe scaunul din dreapta al autoturismului.

Echipajul de jandarmi a scos imediat bărbatul din mașină și a început manevrele de resuscitare prin masaj cardiac. Când echipajul de ambulanță a sosit la fața locului, bărbatul își recăpătase semnele vitale.

Manevrele au continuat împreună cu personalul medical, iar pacientul a fost stabilizat și transportat la spital pentru îngrijiri suplimentare.

Autoritățile au subliniat că intervenția rapidă a jandarmilor a fost decisivă pentru salvarea vieții bărbatului.

