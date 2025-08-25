27.3 C
Craiova
luni, 25 august, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateBărbat care suferise un infarct, resuscitat de jandarmi

Bărbat care suferise un infarct, resuscitat de jandarmi

De Daniela Moise
Bărbat care suferise un infarct, resuscitat de jandarmi
Bărbat care suferise un infarct, resuscitat de jandarmi

Un bărbat din județul Argeș, care suferise un infarct în mașina condusă de soția sa, a fost resuscitat de jandarmi și transportat la spital.

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș au intervenit luni dimineață contracronometru după ce o femeie a cerut ajutor pentru soțul ei, care suferise un infarct în timp ce se afla pe scaunul din dreapta al autoturismului.

Echipajul de jandarmi a scos imediat bărbatul din mașină și a început manevrele de resuscitare prin masaj cardiac. Când echipajul de ambulanță a sosit la fața locului, bărbatul își recăpătase semnele vitale.

Manevrele au continuat împreună cu personalul medical, iar pacientul a fost stabilizat și transportat la spital pentru îngrijiri suplimentare.

Autoritățile au subliniat că intervenția rapidă a jandarmilor a fost decisivă pentru salvarea vieții bărbatului.

Citește și: Un tânăr fără permis care a furat o mașină din Ungaria a fost prins în România

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA