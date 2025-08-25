Nouă inculpați reținuți într-un dosar privind o fabrică ilegală de țigarete

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea a nouă persoane într-un dosar care vizează un grup infracțional organizat specializat în producerea ilegală de țigarete.

Potrivit anchetatorilor, inculpații – șapte cetățeni ucraineni și doi cu dublă cetățenie (maghiară și ucraineană, respectiv moldovenească și română), cu vârste între 24 și 55 de ani – sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, producerea și deținerea ilegală de produse accizabile, contrafacere și comercializare de țigarete fără marcaje legale.

Fabrică ilegală descoperită în Șelimbăr

În urma perchezițiilor, polițiștii de frontieră au descoperit, în localitatea Șelimbăr (județul Sibiu), o fabrică ilegală de țigarete aflată în plin proces de producție. Aceasta era dotată cu o linie completă de fabricație și ambalare a țigărilor.

De asemenea, la adrese din Bradu, Vețel, Șeica Mare, precum și din municipiile Sibiu și Brașov, au fost ridicate:

peste 61,1 tone de tutun , evaluate la circa 153 milioane lei;

, evaluate la circa 153 milioane lei; aproximativ 23,3 milioane de țigarete contrafăcute , estimate la 35 milioane lei;

, estimate la 35 milioane lei; utilaje industriale (motostivuitoare, încărcător frontal, transpaleți);

materiale pentru producerea și ambalarea țigaretelor;

echipamente de supraveghere video, aparatură de detecție cu raze X și dispozitive de bruiaj;

sume de bani în lei, euro și forinți;

alte mijloace de probă.

Măsuri judiciare și contestație DIICOT

În aceeași zi, judecătorul de drepturi și libertăți al Tribunalului Iași a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile față de cei nouă inculpați. Decizia a fost contestată de procurorii DIICOT.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, al structurilor teritoriale din Iași și Timișoara, precum și al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei. De asemenea, au participat Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Autoritatea Vamală Română.

Citește și: Green Pop-Up Challenge @ InstaCraiova – concurs pentru viitorii peisagiști de la Craiova