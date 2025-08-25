Green Pop-Up Challenge @ InstaCraiova – concurs pentru viitorii peisagiști de la Craiova

InstaCraiova, The Festival marchează în perioada 5-7 septembrie ediția aniversară cu numărul X. Își propune o noutate: Green Pop-Up Challenge @ InstaCraiova. Este un concurs adresat studenților de la specializarea Peisagistică, Facultatea de Horticultură Craiova.

Curtea Muzeului Cărții și Exilului Românesc va deveni, timp de trei zile, un spațiu urban animat de instalații verzi și mini-grădini Pop-Up. Acestea vor fi create de tineri peisagiști din plante la ghiveci și structuri modulare, gândite să fie ușor de asamblat și demontat.

„Ne dorim ca prin această provocare să oferim vizibilitate studenților talentați și să demonstrăm că natura poate fi adusă în orice colț de oraș, chiar și temporar. Fiecare instalație verde devine o invitație la reflecție, dar și o experiență vizuală inedită pentru vizitatori”, a declarat Andreea Melinescu, organizator al festivalului.

Concursul este organizat în parteneriat cu Leroy Merlin, Alpha Garden și Facultatea de Horticultură – Universitatea din Craiova.

📌 Regulament – Green Pop-Up Challenge @ InstaCraiova

Eligibilitate:

Echipe de 3-4 studenți înscriși la specializarea Peisagistică – Facultatea de Horticultură Craiova;

Absolvenți ai aceleiași specializări/facultăți (promoțiile 2023 și 2024).

Înscriere:

Perioada: 22 – 26 august 2025

Formular aplicație: link înscriere https://forms.gle/epvXFRerYMyrg8jM7

Citește și: