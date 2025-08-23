Un tânăr a murit strivit de un acoperiș luat de furtună. Alți doi bărbați au fost răniți

Un tânăr de 18 ani a murit, vineri seară, strivit de un acoperiș luat de furtună în satul Lucieni din comuna argeșeană Hârtiești. Un alt băiat, de 17 ani, și tatăl lui au fost răniți, fiind transportați la spital, conştienți, cu diferite traumatisme.

Pompierii au intervenit cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat, alături de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

„Din primele cercetări s-a stabilit că trei persoane, dintre care două din respectiva gospodărie, au fost surprinse de colapsarea unei clădiri construită din materiale din lemn, cu destinaţie de magazie de lucru, având depozitat fân în partea superioară. Una dintre persoanele în cauză, tânăr de 18 ani, a suferit leziuni în urma cărora a survenit decesul, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate la faţa locului. Celelalte două persoane, respectiv bărbat de 40 de ani, din Hârtieşti, proprietarul gospodăriei, şi fiul acestuia, de 17 ani, au suferit leziuni, fiind transportaţi la spital”, au transmis oficialii Poliţiei Argeş.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

