Minora dispărută din Mehedinți, găsită după mai bine de 12 ore de căutări

Momente de panică pentru o familie din județul Mehedinți, după ce fiica lor a dispărut în cursul serii de 21 august. Minora a fost căutată ore întregi de polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari, fiind găsită în această dimineață în localitatea Burila Mică.

Potrivit IPJ Mehedinți, patrula formată din agent-șef principal de poliție Mărțuică Dragoș Laurențiu și agent de poliție Șandru Daniel, din cadrul Secției de Poliție Rurală Șimian, a reușit identificarea fetei în jurul orei 09.30, în curtea unui imobil aflat la aproximativ doi kilometri de casa pe care o părăsise în seara precedentă.

Din verificări a rezultat că, pe timpul nopții, minora s-ar fi ascuns într-o zonă cu vegetație deasă. Spre dimineață a intrat în curtea unei gospodării, unde s-a ascuns sub o anexă.

Căutările au fost îngreunate de condițiile meteorologice extreme – ploi torențiale care au afectat vizibilitatea și accesul în anumite zone. La misiune au participat polițiști, polițiști de frontieră, jandarmi, pompieri, polițiști locali și numeroși voluntari. Forțele de intervenție au folosit câini de urmă și o dronă specială, sub coordonarea conducerii inspectoratului.

Din fericire, minora a fost găsită teafără, nu a fost victima vreunei infracțiuni și se află în prezent în siguranță, alături de polițiști.

Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți a transmis mulțumiri cetățenilor și voluntarilor care au sprijinit căutările și au contribuit la găsirea fetei.

