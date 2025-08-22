Bărbat reținut pentru tentativă de furt calificat în Gângiova

Polițiștii din Segarcea au reținut, ieri, pentru 24 de ore un bărbat de 35 de ani, din comuna Gângiova, cercetat pentru tentativă de furt calificat.

În data de 7 august, o femeie din Gângiova a sesizat că persoane necunoscute au încercat să pătrundă în locuința sa pentru a sustrage bunuri. Polițiștii l-au identificat pe suspect, care, folosind o cheie potrivită, a încercat să fure bunuri din casa unei femei de 67 de ani.

Bărbatul a fost audiat și reținut, fiind introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj. Astăzi, acesta va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Segarcea pentru dispunerea unei măsuri preventive.

Citește și: Minora dispărută din Mehedinți, găsită după mai bine de 12 ore de căutări