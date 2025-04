(VIDEO) Un elicopter s-a prăbușit în râul Hudson. Un director Siemens, familia lui și pilotul au murit

Excursia de după-amiază a unei familii din Spania de a vizita obiectivele turistice ale Manhattanului s-a încheiat joi într-o tragedie. Elicopterul care îi transporta s-a prăbușit în râul Hudson. Șase persoane și-au pierdut viața.

Oamenii au privit elicopterul când a căzut din cer și s-a izbit în râu cu botul în jos.

Printre victime se numără Agustín Escobar, un director executiv al Siemens, soția și cei trei copii ai săi. Familia venise în vizită din Spania, a declarat primarul New York-ului Eric Adams în timpul unei conferințe de presă. Deși nu se știe motivul pentru care elicopterul s-a prăbușit, coborârea sa uluitoare din cer i-a șocat pe martori. Primii respondenți au făcut tot ce au putut pentru a salva victimele.



La ora 15:17, mai multe apeluri la 911 au raportat o prăbușire a elicopterului în râul Hudson, lângă coasta New Jersey, la Pier A Park din Hoboken, a declarat comisarul Departamentului de Poliție din New York, Jessica Tisch. Primii polițiști care au intervenit au scos patru persoane din apă, iar FDNY a scos două persoane, a spus ea.



Patru victime au fost declarate moarte la fața locului și alte două persoane au fost duse la spitalele locale, a spus Tisch. Doi copii au fost duși la Centrul Medical din Jersey City, dar din păcate au fost declarați morți, a declarat primarul orașului Jersey, Steven Fulop, la X. „Inimile noastre se îndreaptă spre familia celor care au fost la bord”, a spus Adams.

Premierul Spaniei și președintele Donald Trump, marcați de această tragedie

De asemenea, președintele Donald Trump și-a transmis condoleanțe printr-o postare Truth Social, spunând „Dumnezeu să binecuvânteze familiile și prietenii victimelor” și că secretarul de transport, Sean Duffy, cercetează incidentul.



Elicopterul, operat de compania de turism New York Helicopter Charter, este în prezent scufundat în râu. „Singurul lucru pe care vă pot spune este că suntem devastați”, a declarat Michael Roth, CEO-ul New York Helicopter Charter Inc., pentru CNN joi seară.



„Sunt tată, bunic și soția mea nu s-a oprit din plâns din această după-amiază”, a adăugat el. Întrebat despre întreținerea elicopterului, Roth a spus: „Directorul meu de întreținere este cel care se ocupă de asta”.



Directorul de întreținere al companiei a refuzat să comenteze. Înregistrările de întreținere nu sunt publice și NTSB limitează ceea ce companiile pot spune public în timpul unei investigații.



Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, a numit incidentul „o tragedie de neimaginat” într-o postare pe X. „Împărtășesc durerea celor dragi victimelor în această perioadă sfâșietoare”, a spus el, potrivit CNN.

FAA și NTSB investighează cauza prăbușirii

Administrația Federală a Aviației a confirmat că investighează situația împreună cu Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor. NTSB conduce investigația și va oferi actualizări.



Elicopterul se afla în Zona Special Flight Rules din New York, unde nu sunt furnizate servicii de control al traficului aerian, a declarat secretarul Duffy într-o postare de joi X. Cu câteva minute înainte de a intra în acea zonă, controlul traficului aerian de la Aeroportul LaGuardia a oferit sprijin, a spus el.



Președintele Comitetului Național pentru Siguranța Transporturilor și anchetatorii sunt în drum spre locul prăbușirii mortale de elicopter de astăzi în râul Hudson.

„NTSB lansează o echipă pentru a investiga prăbușirea de joi a unui elicopter Bell 206 L-4 în apropiere de Jersey City, New Jersey”, a spus Consiliul într-o postare pe rețelele de socializare. „Echipa este de așteptat să sosească în această seară.”



Cauza prăbușirii este în curs de investigare de către NTSB, care va examina documentația cu privire la toate lucrările care au fost efectuate la aeronavă. Aceasta ar include conformitatea companiei cu două directive de navigabilitate emise recent de Administrația Federală a Aviației.

Respectarea directivelor

O directivă din mai 2023 a impus testarea și posibila înlocuire a arborilor de antrenare a rotorului de coadă pe opt modele Bell 206L diferite, inclusiv 206L-4. Această directivă a fost determinată de un incident în care un elicopter Bell 206L a suferit pierderea unui sistem de antrenare a rotorului de coadă din cauza unei defecțiuni comune.



FAA a emis, de asemenea, o directivă de navigabilitate din decembrie 2022 pentru modelele Bell 206L cu piese specifice, care necesită inspecție și posibilă înlocuire a palelor rotorului principal al elicopterelor din cauza „delaminării”. Aceasta se referă la separarea straturilor din lame din cauza oboselii materialelor, a deteriorării (de la loviturile cu păsările, de exemplu) sau a erorilor de fabricație, ceea ce poate duce la defectarea paletei rotorului.



Elicopterul care s-a prăbușit în râul Hudson a fost construit în 2004 și avea un certificat de navigabilitate emis în 2016 care era valabil până în 2029, potrivit înregistrărilor FAA.

