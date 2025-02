Două fetiţe de 2 şi 4 ani au murit după ce au căzut într-un bazin cu apă de ploaie

Două surori, de 2 și 4 ani, din Sighişoara, au murit miercuri după-amiază după ce au căzut într-un bazin de acumulare a apelor pluviale.

Au fost scoase din apa îngheţată în stop cardio-respirator și cu hipotermie, de doi pompieri aflați în timpul liber. Medicii le-au resuscitat, însă amândouă și-au dat ultima suflare câteva ore mai târziu, la spital.

Cele două fetiţe au căzut în apa îngheţată

Surorile se jucau la câțiva metri de casă, în apropierea bazinului. Deși zona este împrejmuită, au reușit să treacă de gard, iar una dintre ele ar fi căzut în apa înghețată. Sora ei ar fi vrut să o ajute, însă a căzut și ea.

Cel mai probabil, strigătele au fost auzite de alți copii, care au sunat după ajutor. Până la sosirea echipajelor, doi pompieri care locuiesc în apropiere au fost trimiși să le salveze. Claudiu și Răzvan au acționat rapid și le-au scos la mal.

„Fetița era cu fața în jos, iar la un metru de ea se mai vedea o gheată neagră sub gheață. Am sărit gardul, am făcut un lanț de oameni, am coborât pe marginea bazinului și am ajuns la prima fetiță. Am luat-o în brațe și am pus-o pe mal. Apoi am spart gheața și am ajuns la a doua fetiță, care era prinsă în nămol”, a declarat pompierul Chițea Nicolae Claudiu.

Fetițele au fost transportate la spitalul din Târgu Mureș, unde s-au stins după câteva ore. Polițiștii au deschis o anchetă și încearcă să afle de ce copiii stăteau nesupravegheați în apropierea apei.

