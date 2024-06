Prezentatorul TV Michael Mosley, dispărut în timp ce era în vacanță în Grecia, găsit mort

Prezentatorul TV Michael Mosley, dat dispărut miercuri de soția lui, a fost găsit mort. Jurnalistul britanic se afla în vacanță pe insula grecească Symi.

Autoritățile elene au descoperit cadavrul într-o peșteră din Symi, a declarat duminică un oficial al poliției, citat de Sky News.

„A fost găsit în zona Ayia Marina”, a declarat duminică pentru The Guardian viceprimarul insulei, Nikitas Grillas. „Pot confirma că este el”, a spus oficialul.

Descoperirea a avut loc în cea de-a cincea zi a unei operaţiuni masive aeriene, terestre şi maritime pentru a-l găsi pe editorialistul şi realizatorul de emisiuni celebre în domeniul sănătăţii.

De profesie medic şi susţinător al unei vieţi sănătoase, Michael Mosley, de 67 de ani, avea emisiuni la televiziune în care oferea sfaturi despre somn şi dietă. El a fost văzut ultima dată miercuri la ora locală 13:30.

A plecat să se plimbe

Michael Mosley a dispărut după ce a spus că pleacă să se plimbe, pe o temperatură caniculară, pe o potecă de pe coasta stâncoasă de pe plaja Agios Nikolaos care ducea până în satul Pedi. Nu avea la el telefonul mobil, ceea ce a îngreunat eforturile de localizare.

A fost surprins cu mai multe camere plimbându-se prin orașul Pedi, la aproximativ 1,2 km distanță. Apoi lângă un club de iaht din Marina Symi, din jurul insulei. Aceasta a fost ultima imagine cu el.



Soția lui a tras un semnal de alarmă miercuri seară, după ce acesta nu s-a întors acasă.

Poliţia, pompierii, paza de coastă şi voluntarii au efectuat căutări în interiorul şi în afara insulei din estul Mării Egee, asistaţi de un elicopter, drone şi câini de salvare. Sâmbătă, căutările poliţiei s-au îndreptat către o altă zonă stâncoasă, între Pedi şi plaja Agia Marina.

Mosley a apărut în emisiuni precum seria BBC Trust Me, I’m a Doctor, The One Show de la BBC şi This Morning de la ITV.

