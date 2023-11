Amenzi penale pentru avocaţii prinşi băuţi la volan

Judecătorii de la Curtea de Apel Craiova au condamnat, în ultimele luni, trei avocaţi deferiţi justiţiei pentru conducere sub influenţa alcoolului, respectiv conducere cu permisul suspendat. Inculpaţii au primit amenzi penale cuprinse între 6.750 şi 12.600 de lei. În cazul a doi dintre inculpaţi, un avocat din cadrul Baroului Mehedinţi şi unul din Craiova, fost Decan al Baroului Dolj, instanţa a dispus amânarea aplicării pedepsei amenzii pe un termen de supraveghere de doi ani. În dosare asemănătoare, Judecătoria Craiova stabileşte de obicei pedepse de opt luni, nouă luni sau un an de închisoare, tot cu amânarea aplicării pedepsei. Alţi inculpaţi primesc pedepse cu suspendare.

În martie 2023, procurorii dispuneau trimiterea în judecată a unui avocat din cadrul Baroului Gorj. Acesta a fost acuzat de conducere sub influenţa alcoolului.

Anchetatorii au reţinut că, pe 5 ianuarie 2023, bărbatul a fost oprit de poliţiştii din Gorj pe DN 67. Pentru că a refuzat să fie testat cu aparatul alcooltest, a fost dus de poliţişti la Spitalul Orăşenesc Novaci, unde i-au fost recoltate probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. Potrivit buletinului de analiză toxicologică, prima probă de sânge a indicat o concentraţie alcoolică de 2,08 g/l alcool pur în sânge. Cu ocazia audierii, inculpatul şi-a recunoscut fapta. Acest dosar a fost înregistrat pe rolul Curţii de Apel Craiova, instanţă care s-a pronunţat în octombrie. Inculpatul a primit o amendă penală pentru fapta sa.

„Condamnă pe inculpatul Oprian Ion Alin la 12.600 lei amendă penală (180 de zile amendă, cu un cuantum al unei zile amendă de 70 lei). Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 63 C.pen., privind înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii în cazul neexecutării cu rea-credinţă a pedepsei amenzii, în tot sau în parte”, a dispus instanţa. Hotărârea Curţii de Apel Craiova nu este definitivă.

Risc de recidivă redus

Pentru aplicarea acetei pedepse, instanţa a reţinut că inculpatul nu are antecedente şi nu a mai fost sancţionat contravenţional. În plus, fapta comisă reprezintă un eveniment izolat.

„Instanţa reţine de asemenea că inculpatul este bine integrat în societate, are o carieră de aproximativ 20 de ani în cadrul Baroului Gorj, fiind caracterizat ca un bun coleg cu un comportament exemplar în relaţia cu instanţele, clienţii şi ceilalţi avocaţi.

Acesta are o situaţie familială bună, este căsătorit, are doi copii, se preocupă pentru a-şi întreţine familia şi părinţii. Toate înscrisurile depuse pentru circumstanțierea persoanei inculpatului (…) relevă că acesta este o persoană instruită și pe deplin integrată în societate, iar fapta dedusă judecății reprezintă un eveniment izolat în viața acestuia, riscul de recidivă fiind extrem de redus”, se arată în hotărârea instanţei.

Amendă penală de 10.000 de lei pentru un alt avocat

În septembrie, Curtea de Apel Craiova a condamnat un avocat din cadrul Baroului Mehedinţi. Acesta a fost trimis în judecată pentru conducerea unui autovehiul cu permisul suspendat, faptă comisă în martie 2021. Bărbatul, care nu şi-a recunoscut fapta, a primit o amendă penală.

„Stabileşte pedeapsa amenzii penale în cuantum de 10.000 lei, echivalentul a 200 zile amendă în sarcina inculpatului Crudiu Petru Sorin(…). Amână aplicarea pedepsei amenzii pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 84 C. pen., de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri”, a dispus instanţa. Judecătorii au susţinut că este suficientă o amendă penală.

„Având în vedere criteriile prev. de art. 74 C. pen., vârsta inculpatului, studii superioare, calitatea de avocat în cadrul Baroului Mehedinţi, lipsa antecedentelor penale, dar şi multitudinea de abateri la regimul rutier, concretizate în sancţiuni contravenţionale succesive, îndeosebi pentru depăşirea limitelor de viteză, încălcarea normelor privind depăşirea(…), instanţa se va orienta spre o pedeapsă medie cu amenda”, au explicat magistraţii.

Hotărârea Curţii de Apel Craiova a fost atacată cu apel de inculpat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Amendă penală pentru o alcoolemie de 0,52 mg/l

La sfârşitul sătămânii trecute, Curtea de Apel Craiova s-a pronunţat şi în dosarul în care a fost deferit justiţiei avocatul Lucian Săuleanu, fost Decan al Baroului Dolj. În rechiszitoriul întocmit, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova au precizat că inculpatul a fost depistat conducând sub influenţa alcoolului pe 26 octombrie 2022, pe strada Contraamiral Horia Macellariu din Craiova. Aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cu ocazia audierii, inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei. Instanţa a stabilit în sarcina inculpatului o amendă penală.

„Stabileşte în sarcina inculpatului Anonimizat 1, pedeapsa amenzii penale de 6.750 (şase mii şaptesute cinzeci) lei, reprezentând 135 (o sută treizeci şi cinci) zile amendă, cuantumul unei zile-amendă fiind de 50 lei, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe(…).

Amână aplicarea pedepsei stabilite în sarcina inculpatului de 6.750 (şase mii şaptesute cinzeci) lei, amendă penală reprezentând 135 (o sută treizeci şi cinci) zile amendă, cuantumul unei zile-amendă fiind de 50 lei, pe un termen de supraveghere de 2 ani”, au dispus judecătorii.

Instanţa a impus inculpatului obligaţia de a nu conduce nici un fel de vehicul pe durata termenului de supraveghere.

Hotărârea Curţii de Apel Craiova nu este definitivă.

Pedepse amânate pentru şoferi depistaţi băuţi la volan

În dosare asemănătoare, Judecătoria Craiova stabileşte de obicei pedepse de opt luni, nouă luni sau un an de închisoare, tot cu amânarea aplicării pedepsei. Alţi inculpaţi primesc pedepse cu suspendare.

De exemplu, pe 10 octombrie, un bărbat care a fost depistat conducând cu o alcoolemie de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat, a fost condamnat la un an de închisoare. Instanţa a dispus amânarea aplicării aplicării pedepsei. Judecătorii au consemnat că inculpatul şi-a recunoscut fapta, nu are antecedente, dar şi că a avut o atitudine sinceră şi cooperantă.

„În ceea ce priveşte circumstanţele reale, instanţa reţine că inculpatul a condus autovehiculul sub influeunţa băuturilor alcoolice pe o distanţă scurtă.

În comunitate, este cunoscut ca o persoană muncitoare, fără derapaje comportamentale. De asemenea, este o persoană bine integrată în societate, fiind căsătorit, iar faptul că până la acestă vârstă nu a avut contact cu legea penală constituie un reper care întăreşte convingerea instanţei că inculpatul a săvârşit o faptă izolată şi nu există riscul reiterării conduitei infracţionale”, se arată în hotărârea Judecătoriei Craiova.

Amânarea executării pedepsei ar încuraja şoferii băuţi

Într-un alt dosar, în care un bărbat a fost condamnat la 1 an şi 1 lună de închisoare cu suspendare pentru conducere sub influanţa alcoolului, instanţa a explicat de ce nu se impune amânarea aplicării pedepsei. Inculpatul din acest dosar a fost depistat conducând cu o alcoolemie de 1.00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„Instanța va reţine că doar stabilirea unei pedepse şi amânarea aplicării acesteia nu ar fi oportune în condiţiile în care inculpatul a fost depistat conducând un autoturism pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice având o alcoolemie ridicată. Aplicarea dispozițiilor art. 83 din Codul penal nu ar face decât să încurajeze celelalte persoane care conduc autoturisme sub influența alcoolului, determinând astfel impresia de impunitate”, au susţinut judecătorii.