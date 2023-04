Un polițist în vârstă de 24 de ani a provocat un accident rutier grav, în urma căruia pasagerul din dreapta a murit, scrie G4Media.

Şoferul în vârstă de 24 de ani, care a provocat sâmbătă dimineaţa un accident mortal pe DN10, este polițist la Nehoiu. Acesta ar fi consumat băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău.

Potrivit anchetatorilor, în acest caz a fost deschis un dosar penal sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pătârlagele.

Cum s-a petrecut accidentul provocat de polițist

„Şoferul implicat în accidentul rutier este poliţist în cadrul postului de poliţie Nehoiu. Se afla în timpul liber. La acest moment se fac cercetări de către Serviciul rutier, sub îndrumarea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Pătârlagele. Cercetările sunt efectuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă. De asemenea, pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice. Totodată, poliţiştii fac cercetări pentru a stabili circumstanţele în care s-a produs accidentul rutier”, a declarat pentru Agerpres Cornelia Stroe, din cadrul IPJ Buzău.

Poliţistul se afla în autoturism alături de un pasager. La un moment dat, a pierdut controlul volanului şi s-a izbit de un vehicul aflat pe marginea drumului.

„Din primele date de la faţa locului a reieşit că autoturismul condus pe DN10 dinspre Buzău către Braşov de către un şofer în vârstă de 24 de ani, din Nehoiu, a ieşit în afara părţii carosabile şi a intrat în coliziune cu un autocamion staţionat. Accidentul s-a soldat cu decesul pasagerului autoturismului. Este vorba despre un bărbat de 33 de ani, din Nehoiu”, a informat sâmbătă dimineaţa IPJ Buzău.

