Craioveanul care a tâlhărit un taximetrist, la puşcărie

Curtea de Apel Craiova a respins apelul formulat de un tânăr de 23 de ani, condamnat la doi ani de închisoare pentru tâlhărie calificată. Potrivit oamenilor legii, în dimineaţa zilei de 4 iulie 2022, în Craiova, inculpatul a ameninţat cu un cuţit şi a tâlhărit un taximetrist. Hotărârea Curţii de Apel Craiova este definitivă.

Poliţiştii au explicat că victima tâhăriei a fost un craiovean de 26 de ani, taximetrist.

„În dimineața zilei de 04 iulie, ora 05.40, polițiștii Secției nr.6 Craiova au fost sesizați de un tânăr de 26 de ani, din municipiul Craiova, cu privire la faptul că ar fi fost tâlhărit de persoane necunoscute. În fapt, tânărul, în calitate de taximetrist, ar fi preluat o persoană necunoscută de pe bulevardul 1 Mai și a transportat-o pe strada Dorobanților din municipiul Craiova. Aici, prin amenințarea cu un cuțit, persoana necunoscută l-ar fi deposedat pe tânăr de suma de 600 de lei, un telefon mobil și o pereche de ochelari”, au precizat poliţiştii doljeni.

Oamenii legii au mai precizat că suspectul a fost identificat la scurt timp după comiterea faptei. Este vorba de un tânăr de 23 de ani, din Craiova. Banii şi bunurile sustrase au fost recuperate de poliţişti.

Condamnat cu executare pentru tâlhărie calificată

Pe 4 iulie 2022, suspectul a fost reţinut pe o perioadă de 24 de ore, pentru tâlhărie calificată. O zi mai târziu, tânărul de 23 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. De atunci, instanţa de judecată a prelungit mandatul de arestare emis pe numele inculpatului.

La sfârşitul lunii iulie, suspectul a fost deferit justiţiei pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie calificată. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Craiova, instanţă care s-a pronunţat pe 4 noiembrie. Inculpatul şi-a recunoscut fapta şi a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru tâlhărie calificată. Judecătorii au hotărât ca inculpatul să execute pedeapsa în penitenciar.

„Instanţa apreciază că aplicarea unei pedepse cu executare în cauză satisface atât scopul punitiv al pedepsei, cât şi cel educativ şi preventiv, iar suspendarea sub supraveghere a pedepsei aplicate, solicitată de inculpat prin apărător, nu este suficientă fără executarea acesteia. Instanța nu are convingerea că inculpatul nu va mai comite alte infracțiuni, raportat la persoana infractorului şi posibilitățile sale reale de îndreptare, reţinând că nu are ocupaţie şi este cunoscut cu antecedente penale în străinătate”, se arată în hotărârea Judecătoriei Craiova.

Condamnat definitiv la Curtea de Apel Craiova

Hotărârea Judecătoriei Craiova a fost atacată cu apel de inculpat la Curtea de Apel Craiova. Vineri, pe 10 februarie, instanţa a respins apelul inculpatului. Din pedeapsa primită de acesta se scade perioada petrecută de inculpat în arest preventiv(4 iulie 2022 – 10 februarie 2023). Persoana vătămată nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Hotărârea Curţii de Apel Craiova este definitivă.