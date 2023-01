Neglijență la Spitalul de Copii Victor Gomoiu. O fetiță s-a ales cu corneea arsă

O situație revoltătoare de neglijență s-a petrecut la Spitalul de Copii „Victor Gomoiu” din Bucureşti unde o fetiță de numai un an s-a ales cu corneea arsă. Fetița şi tatăl ei au fost lăsați să aştepte consultul într-un container în care funcţiona uitată o lampă cu ultraviolete, folosită pentru sterilizare.

Abia când au ajuns acasă atât fetița cât și tatăl au acuzat dureri îngrozitoare la nivelul ochilor și ulterior aceștia și-au pierdut vederea pentru mai multe ore, iar pielea de pe față a început să se exfolieze.

Părinții fetiței au povestit tot ce s-a întâmplat la la camera de gardă de la Spitalul de Copii Victor Gomoiu.

Tatăl şi fetiţa au aşteptat medicul de gardă, lângă lampa UV timp de mai bine de o oră.

„Am stat cu copilul acolo tot acest timp, până a venit doamna doctor să o consulte. Când a intrat doamna doctor, a stins lampa. Pur şi simplu a stins-o şi şi-a văzut de consultul copilului, după care s-a dus înapoi în spital”, spune Alexandru Garvăn, tatăl fetiţei.

Simptome la o oră după expunere

După ce consultul s-a terminat, tatăl și copilul său au primit o rețetă și au fost trimiși acasă. Numai că la aproximativ o oră distanță au început problemele să apară. Inițial tatăl a acuzat dureri și usturimi la nivelul ochilor și apoi fetița a început să aibă exact aceleași simptome

„Când am ajuns acasă, la jumătate de oră a început el să aibă mâncărimi la sprâncene, gene şi după câteva minute au început durerile, usturimile”, adaugă Alexandra Mocănașu, mama fetiţei. „În seara aceea nu am putut deschide ochii sub nicio formă pentru că mă usturau foarte tare. E ca şi cum ai primi o mână de nisip în ochi continuu. Ochii erau foarte umflaţi şi pur şi simplu mi-a curs apă din ochi, pentru că se lipiseră. Am crezut că nu mai deschid ochii niciodată să mai văd”, povesteşte Alexandru Garvăn, tatăl fetiţei.

Asistentul de la spital a demisionat astăzi. Ministrul Alexandru Rafila anunță că ar putea trimite Corpul de control la Spitalul Gomoiu, după ce unei fetițe care a fost expusă razelor ultraviolete i-a fost arsă corneea: „o lampă cu ultraviolete e o lampă care are un întrerupător și acolo scrie că nu se folosește cu persoane în încăpere”.