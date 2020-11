Mititelu merge la închisoare. Judecătorii l-au condamnat la trei ani de puşcărie în dosarul „Costea“

Finanţaţorul echipei de fotbal U Craiova 1948, Adrian Mititelu, a fost condamnat în această seară la trei ani de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală în dosarul fotbalistului Mihai Costea, transferat la FCSB, echipă finanţată de Gigi Becali. Decizia este definitivă.

„În baza art.9 alin.1 lit.g) din Legea 241/2005 cu aplicarea art.5 Cod penal (forma în vigoare în prezent) condamna pe inculpatul MITITELU ADRIAN MARIN la 3 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, pedeapsă ce se va executa în regim de detenţie. În baza art 66 alin 1 lit a şi b C.pen interzice inculpatului dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, cu titlu de pedeapsa complementară, pe o durată de 3 ani, ce se va executa conform art 68 alin 1 lit c) C.pen. În baza art 65 C.pen interzice inculpatului exercitarea aceloraşi drepturi cu titlu de pedeapsă accesorie. În baza art 12 din Legea 241/2005 interzice inculpatului dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal la societăţiile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza art 13 din Legea 241/2005 comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive“, se arată în hotărârea judecătorilor de la Curtea de Apel Craiova.

„Este o mare nedreptate. Fac puşcărie nevinovat“, a declarat Adrian Mititelu.

Nepotul Prioteasa scapă cu „suspendare“

Celălalt membru al familiei implicat în activitatea clubului de fotbal al lui Adrian Mititelu, nepotul său Gigel Preoteasa, a fost primit doi ani şi jumătate de închisoare cu suspendare. „Condamnă pe inculpatul PREOTEASA GIGEL la 2 ani şi 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art 66 alin 1 lit a şi b C.pen interzice inculpatului dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, cu titlu de pedeapsa complementară, pe o durată de 2 ani, ce se va executa conform art 68 alin 1 lit b) C.pen.

În baza art 65 C.pen interzice inculpatului exercitarea aceloraşi drepturi cu titlu de pedeapsă accesorie, executabilă în cazul anulării sau revocării suspendarii sub supraveghere a executării pedepsei. În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen. În baza art. 93 alin. 1 C. pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dolj la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b) C. pen. impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: – să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate; În baza la art. 93 alin. 3 C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul instituţiilor stabilite de Primăriei Municipiului Craiova, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare(…) Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 05.11.2020“, se arată în hotărârea 1364 de astăzi a Curţii de Apel Craiova.