Bancul zilei

Angajatul: Scuzați-mă, domnule, pot să vorbesc cu dumneavoastră?

Șeful: Sigur, intră, ce pot să fac pentru tine?

Angajatul: Știți, sunt angajatul acestei firme de peste zece ani.

Șeful: Așa.

Angajatul: Nu vreau s-o iau pe ocolite. Aș vrea o mărire de salariu. Sunt mai multe companii care mă caută dar am zis să vorbesc cu dumneavoastră prima dată

Șeful: O mărire? Ți-aș da o mărire de salariu, dar nu e timpul potrivit pentru asta acum.

Angajatul: Vă înțeleg și știu că situația economică curentă are un efect negativ asupra vânzărilor, dar trebuie să luați în considerare că muncesc mult, am inițiativă și sunt loial acestei companii de peste zece ani.

Șeful: Ok, luând în considerare acești factori și pentru că nu am chef să caut pe altcineva în locul tău, îți ofer o mărire de 10% și încă 5 zile de concediu pe an. Ce zici?

Angajatul: Excelent. Mulțumesc, domnule!

Șeful: Înainte să pleci, de curiozitate, care sunt companiile care te caută?

Angajatul: Oh… Electrica, Distrigaz, Romtelecom, ApaNova și banca.