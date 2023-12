Cofetăria născută din dragoste pentru Grecia şi prăjiturile care trezesc briza Mediteranei

Iubirea pentru Grecia şi răsfăţul adus de un desert fin au creat, alături de ingredientele de cea mai înaltă calitate şi de pasiunea pentru excelenţă, reţeta perfectă a cofetăriilor Arkadia.

Arkadia a fost înfiinţată în urmă cu 12 ani, din Râmnicu Vâlcea, fiind de la început o cofetărie cu specific grecesc.

Arkadia, gustul fericirii

O vorbă cunoscută care semnifică nostalgia după o fericire pierdută spune “Et in Arcadia ego” – “Şi eu am fost în Arcadia”. Însă cofetăriile Arkadia scot nostalgia din peisaj şi aduc fericirea în prezent. Et in Arkadia sum – Şi eu sunt în Arkadia – s-ar potrivi minunat deliciilor din vitrinele cofetăriilor care au câştigat papilele gustative ale clienţilor.

“Cunoşteam produsele din vacanţele petrecute în Grecia şi credem că românii au o pasiune aparte pentru aceste meleaguri. Românii iubesc Grecia şi o asociază cu sentimentul de libertate, cu aerul de vacanţă. Am luat contact cu cofetari greci şi am pornit pe acest drum, iar astăzi am ajuns la 10 locaţii în trei oraşe – Râmnicu Vâlcea, Craiova şi Slatina” , a povestit managerul Arkadia, Dan Scarlat.

Gusturi mai sofisticate pentru clienţi mai exigenţi

În 2023, Arkadia a intrat într-un proces de reinventare, de la logo la spaţiile cofetăriilor şi până la produsele din vitrine.

“În ultimii ani, am observat o tendinţă a clienţilor noştri de a se îndrepta spre produsele mai sofisticate, elaborate, cu ingrediente premium, mai fine, mai scumpe. Aşa că am luat decizia de a “renaşte”, de a reîmprospăta Arkadia printr-un rebranding care a venit la pachet atât cu o nouă identitate vizuală şi transformare a spaţiului, cât şi cu o nouă gamă de produse. Scopul nostru a fost să transformăm, de fapt, simpla cumpărare a unei prăjituri într-o experienţă. Începând de la miros, de la aromele care te întâmpină când intri în cofetărie, la muzica ambientală grecească şi spaţiul gândit în culorile Greciei, alb, albastru, culoarea nisipului”, a explicat Dan Scarlat.

Şi pentru că lângă o prăjitură bună merge mereu o cafea la fel de bună, în cofetăriile Arkadia se găseşte acum şi cafeaua Nespresso.

“Avem parteneriat cu Nespresso, suntem ambasadori ai aceste cafele de o calitate excepţională la preţuri mai mult decât accesibile”, a mai spus antreprenorul.

Colaborare cu un pastry chef apreciat, din Atena

Reţetele noilor produse Arkadia sunt realizate în colaborare cu Thanasis Tsagliotis, un pastry chef din generaţia tânără, din Atena, extrem de apreciat şi cu experienţă în restaurante de top ale lumii. Thanasis nu este un simplu teoretician. Este un cofetar implicat 100% în povestea din laborator şi ne-a ajutat la crearea noilor prăjituri Arkadia. Cofetăria a păstrat gama de produse care a consacrat-o, însă aproximativ jumătate dintre produse sunt acum new entry. În plus, amatorii de dulciuri găsesc în această perioadă şi produse de sezon: tartă cu mere şi un trigon – care este un produs specific grecesc – reinterpretat, cu cremă de cozonac.

În cofetăriile Arkadia se găsesc acum şi crunchy & sweet corners, colţuri cu delicatese greceşti precum fursecuri, grisine, batoane cu portocală, fistic, halva, rahat, dar şi selecţie de vinuri greceşti, încă un mod de a descoperi şi de a experimenta produsele Greciei.