Echipa masculină de volei SCMU Craiova a părăsit Cupa României după un duel fără concesii disputat în compania formației Arcada Galați, în manșa retur a sferturilor de finală. Oltenii au dat totul pe teren, însă nu au reușit să întoarcă rezultatul din prima manșă și au încheiat aventura în Cupă în acest sezon.

După eșecul din tur, din Bănie, scor 0-3, craiovenii aveau nevoie de o victorie clară pentru a trimite dubla în „setul de aur”. La Galați, echipa lui Dănuț Pascu a început curajos și a arătat că nu a venit doar în vizită. Craiovenii au adjudecat primul set după prelungiri, 27-25. Tot de prelungiri am avut parte și în actul secund, însă gazdele au restabilit egalitatea, impunându-se tot la limită, 28-26.

Echilibrul s-a menținut și în setul al treilea, până la 21-20 pentru SCMU Craiova. În acel moment, gălățenii au punctat de mai multe ori consecutiv și au trecut în față pe tabelă, scor 2-1. În setul patru, deși soarta calificării era deja decisă, jocul a rămas unul spectaculos. Alb-albaștrii au condus cu 21-18 și au avut mai multe oportunități de a trimite meciul în set decisiv, însă gazdele au gestionat mai bine finalul și au închis confruntarea cu 31-29.

SCMU Craiova: Catrina 5, Polomac 10, Cuk 8, Mihălescu 16, Brzakovic 18, Sulista 15 – Kumagai (L). Au mai intrat: Chirino 1, Capotă 4, Mieilă – Cosma (L).

Cele două formații se vor reîntâlni în campionat, de această dată în Bănie. Meciul dintre SCMU Craiova și Arcada Galați este programat duminică, 1 martie, de la ora 18.00, în Sala Polivalentă.

Citește și: Handbal / Constantin Din: „Vom fi mândri de prestația tinerilor handbaliști!“