Handbal / Constantin Din: „Vom fi mândri de prestația tinerilor handbaliști!“

Selecționata României va evolua în Grupa E, alături de Suedia, Israel și Bosnia-Herțegovina, la Campionatul European de handbal masculin Under-20 (M20 EHF EURO 2026), care va avea loc în România, potrivit tragerii la sorți efectuate marți, la Viena.

Președintele Federației Române de Handbal, Constantin Din, a afirmat, după aflarea adversarilor naționalei României, că grupa este echilibrată și că se bazează pe sprijinul spectatorilor.

„Sunt viitoarele staruri din handbalul mondial și suntem bucuroși că această competiție se va desfășura în România. Avem o grupă echilibrată, de fapt la tot Campionatul European sunt echipe foarte puternice și, din punctul meu de vedere, echilibrate. Vom juca acasă și vom avea parte și de sprijinul publicului. Sunt optimist că tinerii noștri handbaliști vor avea evoluții bune și vom fi mândri de prestația acestora“, a spus Constantin Din.

Oficialii FRH au mare încredere în națională

Directorul tehnic al Federației Române de Handbal, Viorel Mazilu, a explicat motivele pentru care FRH a optat pentru Grupa E la acest turneu final.

„Am așteptat cu toții cu sufletul la gură să vedem ce vom putea face la acest Campionat European. Am ales o grupă din care, din punctul nostru de vedere, ne-am dus ca să putem să ieșim. Întâlnim o superputere, Suedia, cap de serie, pe care nu o aveam de ales, și Israel și Bosnia Herțegovina, care sunt două țări accesibile din punctul meu de vedere. Să nu uităm că ne vom întâlni pentru a merge în ‘main round’ cu Ungaria, Slovenia, Cehia și Polonia și cred că am putea ajunge și acolo. Sper într-un rezultat bun al echipei naționale de handbal a României“, a declarat Mazilu.

