4.6 C
Craiova
luni, 23 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăSportVoleiVolei (m) / SCMU Craiova n-a reușit prea multe în deplasarea de la Zalău

Volei (m) / SCMU Craiova n-a reușit prea multe în deplasarea de la Zalău

De Tiberiu Cocora
Foto: Ionuț Greere

SCM Zalău a revenit pe podiumul Diviziei A1 la volei masculin, după ce a învins-o pe SCMU Craiova cu scorul de 3-0 (25-20, 25-19, 25-18), duminică, într-un meci din etapa a 18-a, găzduit de Sala Polivalentă ”Gheorghe Tadici”.

Alb-albaștrii nu au reușit să țină pasul cu adversarii în niciunul dintre cele trei seturi și au bifat, astfel, cel de-al nouălea eșec stagional.

Albert Hurt (12 puncte), Victor Hugo Simoes Rosa Santana (11), Renee Teppan (10) au fost cei mai buni de la gazde.

Strahinja Brzakovic (10 puncte) s-a remarcat de la SCMU Craiova.

În etapa următoare, SCMU va primi vizita Arcadei Galați. Meciul va avea loc pe 28 februarie. De partea cealaltă, Zalăul se va deplasa la București, pentru meciul cu Știința.

Citește și: Rugby / România, spulberată de Portugalia în Rugby Europe Championship

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA