Volei (m) / SCMU Craiova n-a reușit prea multe în deplasarea de la Zalău

SCM Zalău a revenit pe podiumul Diviziei A1 la volei masculin, după ce a învins-o pe SCMU Craiova cu scorul de 3-0 (25-20, 25-19, 25-18), duminică, într-un meci din etapa a 18-a, găzduit de Sala Polivalentă ”Gheorghe Tadici”.

Alb-albaștrii nu au reușit să țină pasul cu adversarii în niciunul dintre cele trei seturi și au bifat, astfel, cel de-al nouălea eșec stagional.

Albert Hurt (12 puncte), Victor Hugo Simoes Rosa Santana (11), Renee Teppan (10) au fost cei mai buni de la gazde.

Strahinja Brzakovic (10 puncte) s-a remarcat de la SCMU Craiova.

În etapa următoare, SCMU va primi vizita Arcadei Galați. Meciul va avea loc pe 28 februarie. De partea cealaltă, Zalăul se va deplasa la București, pentru meciul cu Știința.

Citește și: Rugby / România, spulberată de Portugalia în Rugby Europe Championship



