Volei (m) / SCMU Craiova, prestație rușioasă în Capitală împotriva Științei București

Volei (m) / SCMU Craiova, prestație rușioasă în Capitală împotriva Științei București

De Tiberiu Cocora

SCMU Craiova a suferit o nouă înfrângere în Divizia A1 la volei masculin, pierzând în deplasare, scor 1–3, în fața formației CSU Știința Politehnica București, într-un meci disputat duminică. Partida s-a încheiat pe seturi 26–24, 26–24, 17–25, 28–26, iar succesul gazdelor a venit după o evoluție total ștearsă a oltenilor. Craiovenii au reușit să câștige doar setul al treilea, insuficient însă pentru a schimba cursul jocului.

Deși scorul pe seturi indică un meci relativ echilibrat, prestația echipei din Bănie a fost una sub așteptări, marcată de greșeli și lipsă de constanță. Primele două seturi parcă au fost trase la indigo, cu Știința echipa mai lucidă pe final. Setul al treilea a fost singurul moment în care Craiova a arătat ca o echipă superioară. A dominat clar, jocul a decurs în favoarea ei, iar gazdele s-au văzut fără replică.

Nu se leagă absolut nimic la SCMU Craiova…

Actul al patrulea a fost de care pe care. Știința a condus cu 18-14, a ajuns la 24-21 și a avut trei mingi de meci. Totuși, SCMU a avut o tresărire de orgoliu. A câștigat rapid trei puncte consecutive și a trimis, din nou, setul în prelungiri. Acolo, însă, n-au fost în stare să profite, iar gazdele au închis partida cu 28-26.

Pentru SCM „U” Craiova, eșecul de la București confirmă o perioadă mai mult decât dificilă, poate cea mai „neagră“ din ultimii ani, o perioadă în care rezultatele și jocul prestat nu se ridică la nivelul obișnuit.

Pentru alb-albaștri va urma un meci teoretic la îndemână pe teren propriu, cu Unirea Dej. Dar ce mai este acum la îndemână pentru SCMU Craiova?

