Volei (m) / SCMU Craiova începe returul Diviziei A1 cu un meci tare

Echipa masculină de volei SCMU Craiova pornește astăzi la drum în returul Diviziei A1. Formația pregătită de Dănuț Pascu primește sâmbătă, de la ora 17.00, vizita celor de la Corona Brașov, una dintre echipele interesante din campionat. Partida va avea loc în Sala Polivalentă din Bănie.

Craiovenii au termiant anul 2025 cum nu se putea mai rău, cu cinci înfrângeri consecutive, rezultate care i-au coborât pe locul 7 în clasament. De partea cealaltă, Corona Brașov vine la Craiova cu un moral excelent după calificarea în optimile de finală ale CEV Cup, obținută la mijlocul săptămânii (n.r. 3-0 și 1-3 cu Volley Schönenwerd).

În meciul tur, de la Brașov, oltenii s-au impus cu scorul de 3-0.

Transfer de urgență înainte de retur

SCMU a făcut o mutare importantă înainte de startul returului. Clubul alb-albastru a ajuns la un acord cu voleibalistul sârb Aleksa Polomac, jucător care va întări compartimentul central al echipei.

În vârstă de 28 de ani, Polomac evoluează pe postul de centru și vine la Craiova cu experiență din campionatul Serbiei, unde a îmbrăcat tricoul unor formații precum Crvena Zvezda Belgrad, Mladi Radnik Požarevac, Partizan Belgrad sau OK Novi Pazar. Are 2.04 m întâlțime, iar în cariera sa a mai evoluat și în Bulgaria la VC Beroe și OK Dubočica.

