Isenko, despre adaptarea la Craiova și coșmarul trăit la Atena: „Nu vreau să vorbesc despre acel meci!”

Universitatea Craiova se află în aceste zile în Antalya, pentru cantonamentul dinaintea reluării campionatului, iar ziua de joi a fost destinată reprezentanților media.

La venirea în ţară, Isenko a fost supranumit „Duckadam de Ucraina”, el find un specialist al loviturilor de departajare, reuşind să apere trei într-un meci. În cadrul unui interviu, el a recunoscut că nu ştia de Helmut Duckadam, dar a spus că ar avea de tras pentru a apăra patru penalty-uri.

„Ne pregătim de sezon. Muncim din greu şi vrem să fim cât mai buni. A fost dificil să iau decizia să vin la Craiova. Jucasem pentru un singur club, cel din oraşul meu natal (n.r. Poltava). La început pentru mine a fost dificil. Dar mulţumită colegilor, staff-ului şi oamenilor de aici m-am acomodat şi cu ocazia asta le mulţumesc. Cred că fiecare jucător trebuie să se adapteze cât mai repede posibil, pentru că este fotbal, nu altceva. Este prima dată când aud de porecla „Duckadam al portarilor”. Sincer, nu ştiam de domnul Duckadam. Am apărat trei penalty-uri, dar se pare că trebuie să mă antrenez mai mult ca să pot apăra patru penalty-uri”, a spus Isenko pentru FANATIK.

Greu de trecut peste „coșmarul“ de la Atena

Portarul Științei încă are coşmaruri cu meciul de la Atena din Conference League.

„Atmosfera în cadrul echipei este foarte bună. Ne antrenăm bine şi începem să ne gândim deja la meciul cu Petrolul. Pe stadion nu am mai trăit într-o asemenea atmosferă. Le mulţumesc foarte mult fanilor pentru susţinere. Contează mult. Între competiţia din Ucraina şi cea din România nu este mare diferenţă.

Meciul de la Atena fost dramatic. S-a încheiat în cel mai nebun mod aventura în Conference League. Nu îmi doresc să vorbesc despre meciul cu AEK Atena. Am trecut peste, dar nu vreau să vorbesc despre el”, a mai spus Isenko.

