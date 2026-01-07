4.5 C
Volei (m) / România merge în faza a doua a preliminariilor Europeanului U18

Volei (m) / România merge în faza a doua a preliminariilor Europeanului U18

De Tiberiu Cocora

Reprezentativa României s-a calificat în faza a doua a preliminariilor Campionatului European de volei masculin Under-18 din 2026, după ce a învins Grecia cu scorul de 3-0 (25-15, 25-20, 25-19), marți, la Podgorica, în meci pentru locurile 5-6 în zona balcanică a preliminariilor.

Tricolorii s-au impus după o oră și 12 minute de joc.

Mario Eduard Panait, cu 10 puncte, a fost cel mai bun jucător al echipei antrenate de Răzvan Parpală.

Doar câștigătoarea turneului se va califica direct la turneul final (7-18 iulie, în Italia). Următoarele patru clasate în zona balcanică vor accede în faza a doua a preliminariilor europene, care va avea loc între 26 și 29 martie, România fiind ultima dintre acestea.

