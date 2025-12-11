8.4 C
Știri de ultima orăSportVoleiVolei (m) / Derby de foc la Craiova: SCMU întâlnește Dinamo în Sala Polivalentă

Volei (m) / Derby de foc la Craiova: SCMU întâlnește Dinamo în Sala Polivalentă

De Tiberiu Cocora

Sâmbătă, de la ora 17.00, iubitorii voleiului au ce vedea în Sala Polivalentă din Craiova. Două dintre formațiile puternice din Divizia A1, SCMU Craiova și Dinamo București, se întâlnesc într-unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale etapei. Duelul promite intensitate, ritm rapid și momente tensionate, așa cum a fost la fiecare duel direct.

Ambele echipe vor lupta pentru victorie și puncte, deoarece situația din clasament nu este una prea grozavă. Craiova are două eșecuri consecutive fără set câștigat, în timp ce Dinamo a luat doar un punct din disputele cu Steaua și Corona Brașov. Trupa lui Pascu se află pe poziția a 4-a, cu 13 puncte, iar o eventuală victorie o mai saltă puțin în clasament. De partea cealaltă, „câinii roșii“ au doar 10 puncte în șase meciuri și nu-și mai permit pași greșiți.

SCMU Craiova mizează, totuși, pe avantajul terenului propriu, în ciuda faptului că oltenii nu reușesc să umple Sala Polivalentă. În ultimele două meciuri din Bănie, oltenii s-au impus convingător, scor 3-1, respectiv 3-0.

