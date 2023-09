Volei (m) / Tricolorii, uimiţi că au bătut Franţa: „E uluitor, ne uităm la scor şi nu realizăm!“

România a produs marea surpriză a Campionatului European de volei şi a învins campioana olimpică Franţa în ultimul ei joc din grupe. Acest succes îi propulsează pe tricolori în optimile de finală de pe poziţia a treia, iar în cursul zilei de marţi îşi vor afla şi adversare din data de 9 septembrie.

La finele meciului „miracol“ cu Franţa, voleibaliştii români intervievaţi de către FRVolei şi-au găsit cu greu cuvintele şi au mărturisit că nici lor nu le vine să creadă că au învins o asemenea naţională.

„Sincer nu prea ştiu ce să spun. Abia pot realiza ce s-a întâmplat, că am învins campioana olimpică. Chiar ne-a ieşit tot, tot ce am planificat în şedinţele tehnice. S-a văzut pe teren că toată lumea şi-a dorit această victorie şi calificarea în optimi. Dorinţa de victorie ne-a ţinut în joc în momentele grele. Când ei au început să-şi intre în ritm şi să pună presiune, noi ne-am susţinut reciproc şi ne-am încurajat, ca să putem face faţă. A fost cel mai frumos meci din viaţa mea la care am participat“, a declarat jucătorul Craiovei, Robert Călin.

„E ceva uluitor ce s-a întâmplat“

„E un rezultat la care nu se aştepta nimeni şi mă bucur că am putut demonstra că suntem valoroşi. Noi nu realizăm, a trecut puţin timp de când s-a terminat meciul, iar noi ne uităm la scor şi nu ne putem imagina ceea ce vedem. Până la urmă, începem să jucăm din ce în ce mai bine. Cred că celelalte echipe încep să se teamă de noi. Am început să forţăm de la primele mingi şi ne-a şi ieşit. Mă bucur că nu le-am dat şansa să se distanţeze în niciun moment al partidei“, a punctat Marian Bala, sportivul Arcadei Galaţi.

„De departe este cel mai frumos meci din viaţa mea. Pot spune că este cea mai mare bucurie sportivă pe care am simţit-o până în acest moment şi cu siguranţă nu voi uita acest meci. Noi ne-am jucat şansa, nu ne-a fost frică de ei şi am practicat un volei corect. Am servit bine, iar ei au călcat acceleraţia prea târziu. Când baţi campioana olimpică, nu prea mai sunt multe cuvinte de spus. E ceva uluitor“, a completat şi Bela Bartha, jucător la Dinamo.

