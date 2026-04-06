Clubul Sportiv Municipal Craiova a avut o prestație solidă la Campionatul Național de Atletism – aruncări lungi, desfășurat în perioada 3–5 aprilie, la Onești, competiție dedicată categoriilor de vârstă U14, U16, U18 și U20. Delegația craioveană a fost reprezentată de mai mulți sportivi, iar trei dintre aceștia au reușit să urce pe podium, confirmând forma bună și nivelul ridicat de pregătire.

Podium la aruncarea ciocanului

În proba de aruncare a ciocanului, la categoria juniori I, Patricia Năstasa a obținut medalia de argint, clasându-se pe locul al doilea. Tot în aceeași probă, colega sa Adina Fîrtală a încheiat competiția pe poziția a treia, adjudecându-și medalia de bronz.

Cele două sportive sunt pregătite de antrenorul Cosmin Sorescu, rezultatele lor confirmând munca depusă în pregătire și constanța în evoluții.

Argint pentru Vlad Ursu la disc

O altă performanță a delegației craiovene a fost realizată de Vlad Ursu, cel care a obținut medalia de argint în proba de aruncare a discului, la juniori I. Acesta a avut o evoluție foarte bună și a reușit să urce pe a doua treaptă a podiumului, aducând încă o medalie importantă pentru CSM Craiova. Vlad Ursu este antrenat de Ileana Sorescu.

Participarea la competiția de la Onești a reprezentat un test important pentru sportivii craioveni, iar cele trei medalii obținute reflectă nivelul bun al secției de atletism din cadrul CSM Craiova.

Citeşte şi: Mariano Navone a câștigat turneul Țiriac Open





