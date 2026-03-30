Jannik Sinner a câștigat meritat turneul de la Miami

Tenismanul italian Jannik Sinner, numărul doi mondial, a câștigat duminică turneul ATP Masters 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari, în finala căruia l-a învins în două seturi simetrice, 6-4, 6-4, pe cehul Jiri Lehecka.

Sinner (24 ani), care în urmă cu două săptămâni s-a impus la Indian Wells (California), este primul jucător care realizează ‘Sunshine Double’ după elvețianul Roger Federer, care a triumfat în cele două turnee americane de primăvară în sezonul 2017.

Fostul lider al clasamentului ATP și-a trecut în palmares al șaptelea titlu ATP Masters 1.000 și al treilea consecutiv, după cele de la Paris, în noiembrie, și Indian Wells, având totodată o serie de 34 de seturi consecutive câștigate la competițiile de această categorie.

Jiri Lehecka, numărul 22 mondial, a disputat, la 24 de ani, prima sa finală într-un turneu de această categorie, sperând să-i succeadă în palmares compatriotului său Jakub Mensik.

În ciuda acestui eșec, evoluția sa foarte bună în turneul de la Miami îi permite lui Lehecka să acceadă pe locul 14 ATP începând de luni, cea mai bună clasare din cariera sa.

