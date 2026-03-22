Tenis de masă / Szocs și Samara, campioane naționale la dublu feminin

Perechea Bernadette Szocs/Elizabeta Samara a câștigat titlul în proba feminină de dublu, iar Rareș Șipoș/Cristian Pletea (CS Dinamo București) s-a impus la dublu masculin, sâmbătă, Campionatul Național individual de tenis de masă pentru seniori, în Sala Polivalentă Rapid din Capitală.

În finala feminină, Bernadette Szocs și Elizabeta Samara au trecut în finală de cuplul Andreea Dragoman (CSA Steaua București)/Adina Diaconu (CS Rapid București) cu 3-2 (10-12, 11-1, 12-10, 4-11, 11-1).

Medaliile de bronz au revenit perechilor Elena Zaharia (CSM Constanța)/Bianca Mei-Roșu (LPS NR Constanța) și Adela Strună (CSM Arad)/Andrea Teglas (CSM Constanța), învinse în semifinale. Szocs și Samara le-au învins pe Zaharia și Mei-Roșu cu 3-2 (9-11, 11-8, 4-11, 11-6, 11-7), iar Dragoman și Diaconu au câștigat cu 3-0 (11-6, 11-8, 11-9) duelul cu Strună și Teglas.

Rareș Șipoș și Cristian Pletea s-au impus în finala masculină de dublu cu 3-2 (12-10, 13-11, 5-11, 6-11, 11-7) în fața perechii Eduard Ionescu/Darius Movileanu (CSA Steaua București).

Medaliile de bronz au revenit perechilor Iulian Chiriță (CS Rapid București)/Andrei Istrate (CSA Steaua București) și Alin Spelbuș/Ovidiu Ionescu (CS Rapid București). În semifinale, Șipoș și Pletea i-au învins pe Chiriță și Istrate cu 3-2 (9-11, 12-10, 11-5, 8-11, 11-8), iar Eduard Ionescu și Darius Movileanu au dispus de Alin Spelbuș/Ovidiu Ionescu cu 3-0 (11-5, 11-5, 11-4).

