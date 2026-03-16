Româncele şi-au aflat adversarele de la Miami! Start accesibil pentru jucătoarele din Top 100 WTA

Sorana Cîrstea (35 de ani, 35 WTA), Jaqueline Cristian (27 de ani, 36 WTA) și Gabriela Ruse (28 de ani, 73 WTA), cele trei românce din Top 100 WTA, și-au aflat adversarele din primul tur de la Miami și jucătoarele pe care le-ar putea întâlni în turul secund, în cazul unor rezultate favorabile.

În primul tur de la WTA 1000 Miami, Cîrstea se va duela cu Shuai Zhang (37 de ani, 61 WTA), o sportivă specializată mai mult pe jocul de dublu. Cu toate acestea, chinezoaica a câștigat 3 din cele 5 întâlniri directe de până acum, ultima venind în 2025 la Wuhan, când s-a impus cu 6-4, 3-6, 6-4. Cu o victorie, Cîrstea își poate asigura o nouă confruntare cu Linda Noskova (21 de ani, 13 WTA), jucătoarea care a învins-o în turul 3 la Indian Wells, scor 6-7 (5), 6-4, 6-4, după un meci de două ore și 25 de minute.

Jaqueline şi Ruse, favorite în primul tur

Jaqueline Cristian va juca împotriva Solanei Sierra (21 de ani, 63 WTA) pentru prima oară în carieră. În cazul unui succes, tenismena de 27 de ani o va întâlni în turul secund de la Miami pe ucraineanca Marta Kostyuk (23 de ani, 28 WTA).

Gabriela Ruse o va avea ca adversară în turul inaugural de la Miami pe Antonia Ruzic (23 de ani, 55 WTA), o jucătoare aflată într-o formă foarte bună. În ultimele săptămâni, croata a ajuns în „sferturi” la Dubai și în turul 3 la Indian Wells. Cele două s-au întâlnit o singură dată, în 2024, în primul tur de calificare pentru US Open. Românca s-a impus atunci cu 6-2, 6-2. „Premiul” pentru o victorie în fața lui Ruzic este un duel cu Madison Keys (31 de ani, 18 WTA), câștigătoarea din 2025 de la Australian Open.

