Jannik Sinner a cucerit în premieră titlul de la Indian Wells

Jannik Sinner, numărul doi mondial, a cucerit în premieră trofeul la turneul ATP Masters 1.000 ATP de la Indian Wells (Statele Unite), după ce l-a învins în două seturi, ambele decise la tie-break, 7-6 (8/6), 7-6 (7/4), pe rusul Daniil Medvedev, în finala disputată duminică.

Sinner, în vârstă de 24 de ani, este al treilea jucător din istorie care a reușit să câștige toate cele șase turnee ATP Masters 1.000 pe suprafață dură (hard), alăturându-se sârbului Novak Djokovic și elvețianului Roger Federer.

Italianul este, totodată, primul tenisman care câștigă două titluri Masters 1.000 consecutive fără să piardă niciun set, de la debutul acestei serii în circuitul profesionist, în 1990, după ce s-a impus în aceeași manieră la Paris, în luna noiembrie.

Medvedev (30 ani, locul 11 ATP), care reușise să îl eliminase în semifinale pe spaniolul Carlos Alcaraz, numărul unu mondial, se poate consola cu faptul că și-a regăsit nivelul ridicat de joc din anii anteriori, iar începând de luni va reveni în top 10 ATP.

