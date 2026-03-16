Aryna Sabalenka, triumf pe „muchie de cuţit“ la Indian Wells

Aryna Sabalenka, numărul unu mondial, a devenit în premieră campioană la turneul WTA 1.000 de la Indian Wells (California), în finala căruia a învins-o duminică în trei seturi, 3-6, 6-3, 7-6 (8/6), pe kazaha Elena Rybakina.

Sabalenka a salvat o minge de meci, înainte de a se impune după două ore și 31 de minute de joc, luându-și cu această ocazie revanșa în fața reprezentantei Kazahstanului după finala pierdută la Australian Open, în luna ianuarie.

Belarusa a ridicat pentru prima oară trofeul în deșertul californian, după două finale pierdute, una în 2023, chiar împotriva adversarei sale de duminică, iar cealaltă anul trecut, în fața rusoaicei Mirra Andreeva.

În ciuda acestui eșec, Rybakina (26 ani) va urca începând de luni pe locul al doilea în clasamentul mondial, cea mai înaltă poziție din cariera sa, grație rezultatelor sale din ultima perioadă.

Sabalenka și-a trecut în palmares cu această ocazie al zecelea trofeul WTA 1.000, egalând astfel palmaresul compatrioatei sale Victoria Azarenka. Ea este devansată acum doar de americanca Serena Williams (13 succese) și poloneza Iga Swiatek (11).

Liderul clasamentului WTA a obținut al doilea titlu al sezonului, după cel de la Brisbane (WTA 500) și a pierdut un singur meci în 2026, în finala Openului Australiei, în fața Elenei Rybakina.

