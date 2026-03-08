13.3 C
Craiova
duminică, 8 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăSportSorana Cîrstea și Jaqueline Cristian joacă astăzi în turul 3 la Indian Wells! Când sunt programate meciurile

Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian joacă astăzi în turul 3 la Indian Wells! Când sunt programate meciurile

De Tiberiu Cocora

Sorana Cîrstea (38 WTA) și Jaqueline Cristian (35 WTA) au avansat în turul al treilea de la Indian Wells, turneu WTA de 1.000 de puncte.

Prima care a jucat a fost Sorana, care trecuse anterior, în trei seturi, de Tatjana Maria (38 de ani, 59 WTA). Adversara din turul al doilea a fost Diana Shnaider (21 de ani, 20 WTA), iar românca a avut nevoie de minimum de seturi pentru a se califica în turul al treilea, impunându-se cu 6-2, 7-6(0).

Apoi a intrat pe teren și Jaqueline Cristian (27 de ani, 35 WTA), care a avut nevoie de trei seturi pentru a avansa în turul al treilea de la Indian Wells, ultimul fiind dramatic, în care a salvat trei mingi de meci. Adversara a fost australianca Maya Joint (19 ani), cap de serie numărul 29, pe care Jaqueline a învins-o cu 0-6, 6-2, 7-5.

Sorana e favorită în turul 3, Jaqueline are misiune imposibilă

Mai departe, în turul al treilea, Sorana va avea o misiune și va dificilă, deoarece o va întâlni pe Linda Noskova (21 de ani, 14 WTA), azi, de la ora 20.00. Aceasta a ajuns în turul 3 după ce s-a impus cu Jessica Bouzas Maneiro (locul 50 WTA), scor 6-3, 6-3. 

Până acum, Cîrstea și Nosvoka s-au mai întâlnit de două ori în circuit și și-au împărțit victoriile. Prima dată la turneul de la Brisbane, în anul 2024, unde Sorana a pierdut cu 4-6, 6-4, 4-6.

De partea cealaltă, în turul 3, Cristian va avea un duel de foc, contra liderului mondial, Aryna Sabalenka (27 de ani). Meciul va începe în jurul orei 20.00.

Citește și: Rugby / Patru debutanți pentru România în semifinala cu Georgia din REC


ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA