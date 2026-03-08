Rugby / Patru debutanți pentru România în semifinala cu Georgia din REC

România va avea patru debutanți, dintre care trei în primul XV pentru meciul cu reprezentativa Georgiei, din semifinalele Rugby Europe Championship 2026, duminică, de la ora 13:00 (ora României), pe Stadionul Avceala din Tbilisi.

Logan Weidner, Dylan Schwartz și Damian Bonaparte vor juca din primul minut, iar Jondre Williams va începe pe banca de rezerve, potrivit site-ului Federației Române de Rugby.

Față de meciul cu Portugalia vor fi 8 schimbări în formula de start, cu Buruiană în linia întâi și Weidner în linia a doua, cu Altinok și Immelman în linia a treia, cu Plai ca mijlocaș la deschidere și Tangimana, Schwartz și Bonaparte pe linia de treisferturi. De asemenea, Altinok se află în fața unui număr rotund de selecții, 10.

Echipa României: 1. Alexandru Savin (CS Rapid), 2. Ștefan Buruiană (SC Albi), 3. Gheorghe Gajion (Mont de Marsan), 4. Logan Weidner (CS Rapid), 5. Marius Antonescu (Narbonne), 6. Kemal Altinok (SCM USV Timișoara), 7. Cristi Boboc (căpitan; CSA Steaua), 8. Nicolaas Immelman (CSM Știința Baia Mare), 9. Alin Conache (CSA Steaua), 10. Daniel Plai (SCM USV Timișoara), 11. Iliesa Tiqe (SCM USV Timișoara), 12. Fonovai Tangimana (CS Dinamo), 13. Dylan Schwartz (CS Dinamo), 14. Damian Bonaparte (CS Dinamo), 15. Toni Maftei (CS Rapid).

Staff tehnic: David Gerard – antrenor principal, Raphael Saint-Andre – antrenor treisferturi și atac, Omar Mouneimne – antrenor apărare și contact, Juan Pablo Orlandi – antrenor înaintare, Benjamin Lapeyre – antrenor skills, Michael Dallery – preparator fizic, Paul Cere – preparator fizic și gps, Daniel Carpo – preparator fizic și gps, Fabian Bunu – analist video, Gilles Soirat – analist video, Petra Melinte – medic, Marius Todosi – kinetoterapeut, Andrei Diaconeasa – kinetoterapeut.

