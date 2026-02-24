Tenis de masă / Marinescu și Găman, parcurs bun pentru CSU Craiova la Cupa României

În perioada 20-22 februarie 2026, la Complex Romsilva din București, s-a desfășurat Cupa României U15 și U19, competiție care a reunit cei mai valoroși tineri sportivi din țară. Clubul Sportiv Universitar Craiova a fost reprezentat de Marinescu Sasha, la categoriile U15 și U19 masculin, și de Găman Carmina, la U19 feminin, ambii pregătiți de antrenorul Florea Vasile.

Marinescu Sasha, la un pas de podium

La categoria U15, Marinescu Sasha a fost foarte aproape de o medalie, încheind competiția pe locul V, după un parcurs solid. Sportivul craiovean a beneficiat de un prim tur liber, iar apoi a trecut fără emoții de Cristian Huruba, scor 3-0 (11-9, 11-3, 11-8), și de Antonio Talos, tot cu 3-0 (11-6, 11-5, 11-6).

În meciul decisiv pentru accederea în semifinale și asigurarea unei medalii, Sasha a întâlnit un adversar puternic, Tudor Săftoiu. Deși a luptat pentru fiecare punct, craioveanul a cedat cu 0-3 (8-11, 10-12, 7-11), rămânând la un pas de podium.

Ambii sportivi, câștigători de grupe la U19

La categoria U19, atât Găman Carmina, cât și Marinescu Sasha au avut evoluții bune în faza grupelor, pe care le-au încheiat pe primul loc, calificându-se pe tabloul principal.

Carmina a reușit un meci spectaculos în primul tur eliminatoriu, impunându-se cu 3-2 în fața Dariei Grigorenco (7-11, 10-12, 11-9, 12-10, 11-9), după o revenire remarcabilă. Parcursul său s-a oprit în faza optimilor de finală (primii 16), unde a fost învinsă de Andreea Băiașu cu 0-3 (4-11, 12-14, 8-11).

La masculin, Sasha Marinescu a evoluat și la U19, însă a fost eliminat în faza primilor 64, după un meci echilibrat cu Teodor Moișeanu. Deși a condus cu 2-0 la seturi, a cedat în final cu 2-3 (8-11, 9-11, 5-11).

Florea Vasile: „Am fost acolo, aproape de medalie”

Antrenorul CSU Craiova, Florea Vasile, a tras concluziile după participarea la Cupa României U15 și U19, subliniind că obiectivul unei medalii a fost foarte aproape de a fi atins, mai ales în cazul lui Marinescu Sasha, la U15.

Acesta a evidențiat potențialul sportivilor săi, considerând că experiența unor astfel de meciuri decisive este esențială în formarea lor, chiar dacă dezamăgirea ratării podiumului a fost greu de gestionat pe moment.

„Am fost acolo, da, aproape de medalie. Ne pare rău tuturor că nu am reușit să urcăm pe podium. Contează enorm că Sasha este un jucător de perspectivă și sperăm ca la un moment dat să dăm și noi lovitura. Și Carmina a jucat bine, dar a pierdut în primii 16 după ce a pierdut în fața Andreei Bunăiașu, o componentă a naționalei de juniori. Putem accepta acest eșec, să zicem așa, mai ales că a jucat bine.

Sasha a pierdut la mustață medalia la U15. Apoi, la U19, s-a descurcat excelent în grupe, dar a urmat un meci de care pe care. Poate a fost puțin marcat și de rezultatul de la U15, de aceea nu a mai reușit să se echilibreze. E păcat, că a avut 2-0 și o șansă excelentă de a avansa în competiție. Per general, pot spune că sunt mulțumit. Noi voiam și medalie, dar am fost acolo. Din prisma jocului și al rezultatelor, suntem acolo unde ne cam așteptam. Sasha a fost puțin dezamăgit după ce a pierdut meciul pentru medalie. Și-a pus o presiune interioară, pentru că-și dorea foarte mult. Totuși, experiența prin astfel de lucruri și meciuri se dobândește“, a declarat Vasile Florea.

Citește și: Mihai Tentea, la întoarcerea în țară: „A fost superb la JO, vom continua să creștem!“



