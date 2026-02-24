Mihai Tentea, la întoarcerea în țară: „A fost superb la JO, vom continua să creștem!“

Sportivul Mihai Cristian Tentea, care a obținut locul 5 în proba de bob-2 masculin, la Jocurile Olimpice de iarnă, alături de George Iordache, a declarat, luni seara, la întoarcerea în țară, că la Milano-Cortina a fost superb și că va continua pe trendul ascendent.

„A fost superb la Jocurile Olimpice, o experiență extraordinară, pentru că am reușit să obținem cel mai bun rezultat al nostru la categoria asta de competiție. Pentru că noi nici măcar în Cupele Mondiale, unde participă cam aceiași sportivi, nu am reușit un top 6. Așa că este extraordinar că am reușit acest loc 5 la Jocurile Olimpice. În acest moment, dacă am fi avut un bob nou nu am fi reușit o performanță mai bună, pentru că modelele noi sunt deocamdată mai slabe. Eu sunt la a treia participare la Jocuri, voi merge la câte mai pot. După locul 8, acum a venit locul 5… sperăm să continuăm trendul ascendent. Progresul se vede, a fost real. Am arătat ce putem și vom continua să creștem“, a spus Tentea, pe Aeroportul ”Henri Coandă”.

Vor premii ceva mai mari din partea COSR

Sportivul speră ca premiile acordate de COSR pentru locul 5 de la Milano-Cortina să se dubleze.

„Nu știu de dublarea premiilor, dar dacă așa se aude atunci sperăm să fie adevărat. Ar fi extraordinar de frumos să se dubleze, e prea bine. E devreme, nu ne-am gândit ce o să facem cu banii. Putem să ne apropiem de un bob de 2, măcar la mâna a doua. Un bob nou e undeva la 60.000 de euro, iar cel de 4 persoane e peste 100.000 de euro“, a precizat Tentea.

Mihai Cristian Tentea și George Iordache au reușit cel mai bun rezultat al României la Jocurile Olimpice de iarnă din ultimii 34 de ani, locul 5 în proba de bob-2 masculin, la Milano-Cortina. Mihai Tentea și George Iordache au reușit cea mai bună performanță a României la bob după JO din 1972, de la Sapporo.

Singura medalie a României la Jocurile Olimpice de iarnă a fost bronzul câștigat la bob-2 masculin, de Ion Panțuru și Nicolae Neagoe, în 1968, la Grenoble.

Citește și: Medalii strălucitoare pentru luptătorii de la CSU-LPS la „Memorialul Antrenorilor Craioveni”





