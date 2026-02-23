Performanță remarcabilă pentru luptătorii craioveni, care au cucerit 14 medalii – patru de aur, două de argint și opt de bronz – la Turneul Internațional „Memorialul Antrenorilor Craioveni”, desfășurat în acest weekend în Sala Polivalentă din Craiova. De asemenea, la finalul competi’iei, Luminița Rova a fost desemnată cea mai tehnică luptătoare.

Performanță remarcabilă: 14 medalii pentru sportivii craiovei!

Sportivii de la CSU-LPS Petrache Trișcu Craiova au demonstrat încă o dată că munca, disciplina și ambiția dau roade, reușind o evoluție solidă la una dintre cele mai apreciate competiții de profil organizate în Bănie – Turneul Internațional „Memorialul Antrenorilor Craioveni”. Evenimentul a avut loc în Sala Polivalentă din Craiova și a reunit sportivi valoroși din țară și din străinătate.

Bilanțul delegației craiovene a fost unul impresionant: 14 medalii, dintre care 4 de aur, 2 de argint și 8 de bronz.

Pe cea mai înaltă treaptă a podiumului au urcat Angel Dița Petrescu, Luminița Rova, Florin Mihalcea și David Boicea, confirmând forma excelentă și pregătirea temeinică din ultimele luni.

Medaliile de argint au fost obținute de Andrey Mihai-Gonzalez și Luca Cazacu, ambii având evoluții apreciate și meciuri disputate până în ultimele secunde.

Pe podium, cu medalii de bronz, s-au clasat Maysa Cidesnic, Ștefan Mihai-Gonzalez, Tudor Cimpperu, Ștefi Neguț, Gabriel Ghindaru, Patrik Cimpoeru, Octavian Cercelaru și Ana Dică, contribuind la zestrea consistentă de medalii a clubului.

Distincție pentru tehnică și promisiuni pentru viitor

Un moment special al competiției a fost desemnarea Luminiței Rova drept cea mai tehnică luptătoare a turneului, distincție oferită de organizatori. Premiul special i-a fost înmânat de doamna profesor Daniela Băloșache, într-un cadru festiv care a subliniat valoarea performanței sportive.

Alți șase sportivi ai clubului au participat la competiție, fără a reuși de această dată să urce pe podium, însă prestațiile lor au demonstrat determinare și potențial pentru viitoarele întreceri.

Citește și: Volei (m) / SCMU Craiova n-a reușit prea multe în deplasarea de la Zalău



