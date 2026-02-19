Sorana Cîrstea, învinsă de o filipineză în optimile de la Dubai

Sorana Cîrstea a fost învinsă de filipineza Alexandra Eala cu 7-5, 6-4, miercuri seară, în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 4.088.211 dolari.

Cîrstea (35 ani, 32 WTA) s-a înclinat după o oră și 38 de minute.

Eala (20 ani, 47 WTA) trecuse în turul anterior de italianca Jasmine Paolini (a șasea favorită) .

Cîrstea rămâne cu un cec de 49.250 de dolari și 120 de puncte WTA.

Tot miercuri, în optimi, Jaqueline Cristian a fost învinsă de rusoaica Mirra Andreeva, cu 7-5, 6-3.

