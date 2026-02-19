4.4 C
Craiova
joi, 19 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăSportTenisSorana Cîrstea, învinsă de o filipineză în optimile de la Dubai

Sorana Cîrstea, învinsă de o filipineză în optimile de la Dubai

De Tiberiu Cocora

Sorana Cîrstea a fost învinsă de filipineza Alexandra Eala cu 7-5, 6-4, miercuri seară, în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 4.088.211 dolari.

Cîrstea (35 ani, 32 WTA) s-a înclinat după o oră și 38 de minute.

Eala (20 ani, 47 WTA) trecuse în turul anterior de italianca Jasmine Paolini (a șasea favorită) .

Cîrstea rămâne cu un cec de 49.250 de dolari și 120 de puncte WTA.

Tot miercuri, în optimi, Jaqueline Cristian a fost învinsă de rusoaica Mirra Andreeva, cu 7-5, 6-3.

Citește și: Tenis de masă / Divizia A, prea puternică! CSU Craiova se întoarce în eșalonul secund

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA